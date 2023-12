Les jeunes regardent plus les streams de jeux vidéo sur YouTube et TikTok que sur Twitch

(ETX Daily Up) - Aux Etats-Unis et au Canada, près de la moitié des jeunes de la génération Z et des Millennials regardent des streams de jeux vidéo chaque semaine. YouTube et TikTok se distinguent comme les plateformes de prédilection, dépassant même Twitch, le géant historique du streaming de jeux.

Selon les données de YPulse, une tendance marquante émerge dans les habitudes de streaming de jeux vidéo chez les jeunes générations. Que ce soit pour suivre des compétitions d'esports ou simplement apprécier le gameplay d'autres joueurs, presque 50% des individus de la génération Z et des Millennials s'adonnent à cette activité de manière régulière. Près d'un tiers d'entre eux regardent les compétitions de jeux vidéo une fois par semaine ou plus souvent. Cette statistique souligne une implication croissante dans la communauté du gaming, où la création de contenus et les interactions dans les chats jouent un rôle central.

YouTube s'impose comme le leader incontesté pour le streaming de jeux vidéo, avec plus de la moitié des jeunes le choisissant pour regarder des compétitions ou suivre d'autres joueurs. Son succès s'explique par sa capacité à offrir des contenus longs et interactifs, renforcée par des fonctions de chat en direct. TikTok, avec sa nature rapide et divertissante, se positionne comme la deuxième plateforme la plus populaire, surtout auprès des 18-24 ans. Ces résultats démontrent une préférence nette pour les plateformes de médias sociaux traditionnels, en contraste avec des hubs de gaming dédiés.

Twitch : en perte de vitesse

Bien que Twitch ait été autrefois le sanctuaire du streaming de jeux, il se retrouve désormais en troisième position. Seulement un quart des jeunes de 13 à 39 ans utilisent Twitch pour le streaming de jeux et d'esports, avec une utilisation particulièrement basse chez les adolescents, a souligné l'étude. Ce déclin peut être attribué à la facilité d'accès aux streams via les réseaux sociaux déjà fréquentés par les utilisateurs, réduisant ainsi le besoin de changer de plateforme. TikTok a largement popularisé les lives de jeux vidéo sur le fil "Pour toi" qui propose des contenus vidéo ou des lives aux utilisateurs sur l'application, même si ces derniers ne sont pas abonnés aux différents comptes.

Pour ce rapport, YPulse s'est basé sur les réponses d'un échantillon national de 1500 personnes âgées de 13 à 39 ans, du 10 au 19 octobre 2023, aux Etats-Unis et au Canada.