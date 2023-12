Naucelle. Terre Ségala rassemble ses producteurs

Samedi dernier, en fin de matinée, le président Solier, de Terre Ségala, avait décidé de rassembler producteurs, clientèle et élus pour échanger autour d’une petite dégustation très conviviale.

L’aventure de Terre Ségala a commencé il y a 7 ans, un pari qui aujourd’hui s’avère gagnant. Plus d’une quarantaine de producteurs exposent leurs produits, en prenant soin de garantir qualité et proximité. Plus de 95 % de ces produits sont issus du Pays ségali, les plus lointains (vins), viennent de 50 km. Une gamme qui est assez fournie, avec dans l’année, plus de 2 000 références. Des produits qui sont choisis par une vingtaine de producteurs gestionnaires, Nicolas en assure la valorisation et la commercialisation au quotidien. S’il est difficile d’avoir un chiffre précis du passage en magasin, les responsables tablent sur 10 000 pour l’année 2023. Une année qui a été bonne, meilleure que 2022. Les responsables autour de son président David Solier, ont conscience qu’il faut continuer de miser sur la qualité du produit local et en circuit court, mais aussi avoir une autre vision que celle de "village-étape"…