Onet-le-Château. Confiance et respect mutuel au café des aidants

Créé en mai 2021, le café des aidants est un espace mensuel d’information, de rencontres et d’échanges.

Le café est ouvert à tous les aidants, homme ou femme, quel que soit l’âge, la maladie ou le handicap de la personne accompagnée. Il permet d’échanger et de partager avec des pairs sur la relation d’aide en général et sur ce qui "se joue" au quotidien avec un proche en difficulté de vie. C’est surtout pour les participants, un lieu qui n’appartient qu’à eux, où la confiance, l’écoute et le respect de l’autre sont les maîtres-mots, d’ailleurs ce partage et le vécu de chacun alimente le programme du café, avec des thèmes plus particuliers à traiter.

Ces rencontres ont lieu un mardi par mois, de 10 heures à 11 h 30, dans les locaux de l’Association habitats jeunes du Grand Rodez (ex-FJT). Elles sont co-animées par Justine Granchamp, psychologue et Claire Sabatier, référente café des aidants à l’ADMR.

Mardi, avait lieu la dernière rencontre de l’année et ce fut aussi pour le groupe l’occasion, en fin de séance, de découvrir le programme 2024.

Prochaines rencontres

Mardi 9 janvier : ce que j’ai découvert en devenant aidant,

Mardi 6 février : aidant-aidé, quelle intimité ?

Mardi 5 mars : s’autoriser du répit ? Comment et quoi ?

Mardi 2 avril : ce qui vient de sa maladie et ce qui vient de lui/elle,

Mardi 28 mai : ma colère, ma frustration et ma culpabilité,

Mardi 25 juin : aidants, à vous la parole.

L’accès est libre et gratuit (on peut choisir de venir selon sa disponibilité ou le choix du thème), il est cependant recommandé de s’inscrire auprès de la Fédération ADMR au 05 65 77 22 22 ou csabatier@fede12.admr.org