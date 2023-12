Football : "Ils ont l'air complètement déconnectés à la fédé", Challans déplore la programmation un vendredi du match de Coupe de France face à Rodez

Alors que la fédération française de football, organisateur de la Coupe de France, a officialisé jeudi 14 décembre la programmation des 32es de finale, l'adversaire vendéen des Ruthénois, le FC Challans, a fait partir une requête pour modifier le jour et l'heure du match. Explications.

Nous avons relayé jeudi 14 décembre la programmation officielle des 32es de finale de Coupe de France, avec la retransmission télé de ces derniers. Proposant ainsi au Rodez Aveyron football (Ligue 2) de se rendre dès vendredi 5 janvier, 18 heures, au stade Jean-Léveillé du FC Challans (National 3).

Sauf que dès ce vendredi 15 décembre matin, le club amateur vendéen a fait partir une demande officielle à la FFF pour faire modifier cette date-là. " C'est le télescopage du monde amateur et du monde pro. Ils ont l'air complètement déconnectés à la fédé. Ils ont acté cela sans même nous concerter, déplore avec insistance le directeur technique du club, Philippe Guegan-Palvadeau. Sauf que nous, on a un groupe de 24 joueurs, avec un seul contrat fédéral. Donc à cette heure-là, les joueurs travaillent ! "

Incidences sportives mais aussi d'organisation

Et de surenchérir : "On a l'impression que personne bosse en France pour la fédération... Et les joueurs, après la période des fêtes de surcroît, ne vont pas poser des congés pour jouer au foot quand même !"

Une programmation, on l'imagine pensée pour le diffuseur télé (BeIn sports en l'occurrence), qui pose également des problèmes de logistique au FC Challans. "On n'est pas en ligue 2 nous, notre centaine de bénévoles nécessaire pour l'organisation, notamment avec un dispositif de sécurité important, eh bien, ils travaillent ! Ou ils débauchent juste pour être prêts à cette heure-là."

D'ailleurs, si la capacité actuelle du stade local est d'environ 1 500 personnes, le dirigeant confie aussi qu'elle pourrait être portée à 2 200 pour ce match. Le dossier est en tout cas en cours.

Il n'en reste pas moins que ce club espère bien ne pas voir une partie de la fameuse "magie" de la Coupe de France sacrifiée sur l'autel d'une programmation non concertée entre monde amateur et monde pro. Avec une demande pour jouer " le samedi ou le dimanche " pour laquelle Philippe Guegan-Palvadeau et ses équipes attendent une réponse " on l'espère rapide, à partir de lundi".