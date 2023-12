Luc-la-Primaube. La magie de Noël s’est installée à La Capelle Saint-Martin

Le petit village du père Noël scintille pour les fêtes de fin d’année.

Début décembre, c’est la période où les villages ruraux s’ornent de leurs plus belles et scintillantes lumières. Les fêtes de Noël approchent et cela donne du baume au cœur des habitants pour décorer leur village et leurs maisons. Comme un temps suspendu, loin de l’actualité morose, les fêtes arrivent pour réchauffer le cœur avec leur cortège de douceurs, de lumières et de décorations.

Les membres du bureau de l’association Le clocher Saint-Martin ouvraient chaque année à la veille des fêtes de fin d’année, les portes de l’église de La Capelle Saint-Martin, proche de La Primaube, pour présenter les nombreuses décorations, réalisées sur le thème de Noël. Mais cette année, les travaux de réhabilitation de l’église ayant commencé, le village du père Noël miniature illuminé a été installé sur la place située à proximité de l’église. Une initiative locale à mettre au crédit de deux membres de l’association, François pour l’intérieur et Christian pour l’extérieur. Leur souhait étant d’apporter de l’amitié, de la convivialité et de la gaieté dans une atmosphère morose.

L’on peut visiter le village du père Noël qui a été inauguré mercredi dernier sous la pluie en présence des élus Dominique Gombert, Yves Thuéry, Dominique Censi et Christian Delheure, jusqu’au 7 janvier 2024 de 14 h 30 à 18 heures. Buvette, vin chaud, crêpes et gourmandises sont proposés le mercredi, samedi et dimanche. Le bénéfice étant reversé à l’association pour la restauration de l’église. Point photo avec décors de Noël, arbre à souhaits…

Collecte de petit mobilier, vêtements et jouets au profit d’Emmaüs à déposer dans l’igloo prévu à cet effet pendant la période d’ouverture du village.