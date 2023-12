Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. "La Marmotte en quête des saveurs" se dote d’un nouveau bureau

Les membres de l’association La marmotte en quête des saveurs se sont réunis il y a peu en assemblée générale à la salle de la cascade. La présidente Martine Limouzin ouvrait la séance et présentait le bilan moral de la saison passée. Un bilan satisfaisant et riche en découvertes.

Puis la trésorière, Suzanne Molinié, présentait le bilan financier qui est sain et équilibré. Ensuite, ils procédaient à l’élection du nouveau bureau pour la saison 2023-2024. Voici sa composition : présidente, Martine Limouzin ; trésorière, Suzanne Molinié et secrétaire, Anne-Marie Hygonnet qui succède à Jean-Paul Duvivier. La séance s’est poursuivie autour des échanges et des décisions pour améliorer le fonctionnement de chaque séance et sur des projets d’investissement dans du matériel de cuisine.

Les dates des sujets qui seront abordés ont été confirmées. Le site de l’association "La marmotte en quête de saveurs" sera animée par deux de ses membres Il est demandé à tous d’envoyer les recettes.

Une fois la séance levée, les fins gastronomes ont poursuivi la soirée, avec le repas autour de la châtaigne.