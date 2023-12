L'EGC Business school de Rodez, une formation pluridisciplinaire

L’EGC Business school a ouvert ses portes pour que les futurs candidats découvrent au mieux ce qui fait la force de l’établissement.

Àl’approche de Parcoursup, l’EGC Business school a ouvert les portes de ses locaux installés dans le quartier de Bourran pour une journée d’information et d’orientation dédiée aux études supérieures en commerce, marketing et management. Grâce à ce rendez-vous, "les futurs bacheliers peuvent se projeter dans la suite de leur scolarité, découvrir la formation, son contenu pédagogique, le campus et les possibilités d’insertion professionnelles", explique Lucie Coulon-Puech, enseignante. "On essaye également de proposer du concret avec la présence des professeurs, d’anciens élèves et des élèves actuels puisqu’il est important de ressentir l’endroit où on va étudier. C’est d’ailleurs pour cela qu’on organise également des journées d’immersions afin que les élèves affinent au mieux leur orientation", rajoute Sandrine Lacombe, directrice Bachelor EGC.

Les élèves sont ainsi séduits par "le côté pluridisciplinaire". "En trois ans, on voit toutes les compétences théoriques, pratiques et relationnelles pour ressortir avec les clés nécessaires en marketing, commerce et management. La formation propose beaucoup de stages, notamment un à l’étranger et c’est une très belle expérience. On en ressort avec plus de maturité et de confiance", raconte Justine Bayle, étudiante en troisième année. "On va énormément progresser en anglais, certes grâce au stage international mais également aux cours en demi-groupe et au passage du Toeic, un test certifié", complète Martial Vitral, étudiant en deuxième année.

"On veut qu’ils soient épanouis dans leur avenir"

Avant tout, l’EGC est un Bachelor (Bac + 3) reconnu et visé par la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion. Il contient une première année de découverte avec un stage commercial, une deuxième d’expérimentation avec un stage international et une troisième année de maîtrise avec un stage tremplin, ce qui fait, au total, douze mois de stages répartis sur les trois ans. À savoir que ce Bac + 3 propose depuis peu de l’alternance en deuxième et troisième années. Par ailleurs, deux Masters sont proposés par la filière Business de Campus XII : le Bac + 5 management stratégique et marketing digital ainsi que le Bac + 5 management stratégique et pilotage de l’entreprise qui arrive en octobre 2024.

Des valeurs fortes distinguent cet établissement des autres. "C’est une école solidaire qui se base sur l’esprit d’équipe, la proximité avec l’apprentissage grâce aux acteurs économiques locaux et sur l’ouverture vers le monde professionnel et international. De plus, on encourage nos diplômés à repousser leurs limites, à innover et surtout on veut qu’ils soient épanouis dans leur avenir", conclut Sandrine Lacombe.