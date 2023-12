Onet-le-Château. Les jeux d’hiver ont investi la médiathèque

Ils étaient nombreux ce mercredi, à avoir répondu à l’invitation de la ludothèque et à s’être retrouvés dans l’entrée de la médiathèque, pour partager un moment entre petits et grands autour "des jeux d’hiver". Un moment convivial autour de jeux à (re) découvrir pour toute la famille…

Pour mémoire, la ludothèque du Patio centre social est un lieu de rencontre intergénérationnel et culturel autour du jeu (jeux d’éveil, sensoriels, jeux de société, traditionnels ou de stratégie, casse-tête, puzzles, malles de jeux, mais aussi jeux d’extérieurs, jeux d’adresse…).

C’est aussi un lieu de socialisation, d’expérimentation des règles et du respect de l’autre, ouvert le lundi après-midi, les mardis, mercredis et jeudis toute la journée et le vendredi après-midi.

L’accès est gratuit ainsi que le prêt des jeux, pour les adhérents du Patio ou les titulaires de la carte culture.