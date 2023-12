Onet-le-Château. Une nouvelle enquête pour Yoann Lombart

Même si ce sont deux affaires différentes, c’est le même policier que dans son précédent livre (Les sacrifiés), Paul Orsoni qui mène l’enquête, dans ce nouvel opus "L’autre Victor", que l’auteur Yoann Lombart, dédicaçait ce samedi, à l’Espace culturel.

Une intrigue qui se déroule en Aveyron, entre Rodez et Espalion, durant l’année 1986, mais plus particulièrement autour du petit square Monteil, épicentre de l’enquête…

Celui qui reconnaît avoir toujours eu envie d’écrire, reconnaît tout aussi humblement, qu’avec ses deux derniers romans, il avait vraiment eu envie de partager avec ses lecteurs, et c’est une belle aventure pour Yoann Lombart, puisque les retours sont très positifs, que le premier roman se vend très bien et que le second suit ses traces…