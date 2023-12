Salles-Curan. Visite et showbiz pour les Sapins argentés

Le club des Sapins argentés s’est évadé pour une journée festive via Malaga, aux portes de Béziers. Le car Causse de Millau était plein car les adhérents et amis avaient répondu favorablement à l’invitation du club. La première halte fut celle du petit-déjeuner sur une aire de stationnement, la présidente Émiette ayant prévu chocolatines, thé et café chauds, la deuxième halte fut celle de la parfumerie-distillerie Marty à Saint-Thibéry. Là, après avoir entendu l’historique de la parfumerie et du travail réalisé autour des plantes, parfums, savons, crèmes, huiles essentielles, liqueurs, chacun a pu sentir, goûter et choisir parmi les innombrables produits proposés en boutique. L’étape suivante était le clou de la journée : le repas spectacle au cabaret "Le showbiz" à Malaga. Durant trois heures, les participants au voyage ont pu savourer un repas très fin tout en profitant du magnifique spectacle, digne des plus grands cabarets : pole dance, french cancan, plumes et paillettes, chanteurs-animateurs qui circulaient entre les tables au plus près des spectateurs. Cette sortie fut, d’un avis unanime, un magnifique cadeau de Noël avant l’heure.