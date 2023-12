RN88 à 2x2 voies en Aveyron : "C’est maintenant ou jamais"

Lors de la dernière assemblée départementale de l’année ce vendredi 15 décembre, il fut encore beaucoup question de la RN88 à 2x2 voies…

Le père Noël n’est pas arrivé en avance au Département de l’Aveyron. Et le cadeau tant espéré de l’État pour la mise à 2x2 voies de la RN88, entre Rodez et Sévérac-d’Aveyron, se fait toujours attendre… Pour autant, Arnaud Viala ne semble pas perdre confiance, ni même patience. Vendredi encore, lors de la dernière assemblée départementale de l’année, il s’est dit "déterminé". "Si on ne parvient pas à mener à bout ce projet maintenant, on n’y parviendra jamais", a-t-il lancé depuis la tribune, conscient des difficultés grandissantes à mener de tels chantiers d’aménagements routiers… Et d’une opinion publique y étant de moins en moins favorable. Serait-ce d’ailleurs pour cela que l’État traîne des pieds, refroidi par les oppositions actuelles sur l’A69 ? Difficile de le savoir. Toujours est-il qu’en Aveyron, la RN88 à 2x2 voies fait consensus. Majorité et opposition roulent dans le même sens depuis des mois. Et s’accrochent au potentiel chèque du gouvernement pour enfin lancer les travaux… Avec l’espoir que celui-ci soit du même niveau que la promesse de la Région, soit 95 millions d’euros. Pour une facture globale, rappelons-le, estimée à 350 millions.

La RN88, absente de la réserve de la loi ZAN !

Mais il est encore bien trop tôt pour sortir les calculatrices et évoquer les chiffres… Surtout que les dernières nouvelles n’appellent pas toutes à l’optimisme. D’un côté, Carole Delga, présidente de Région, a assuré en début de semaine face à la presse que le dossier pourrait "se débloquer rapidement". Mais dans le même temps, les élus du Département ont appris que la RN88 n’avait pas été incluse par la Région dans une liste de réserve nationale en vue de la loi zéro artificialisation nette (ZAN). Comme son nom l’indique, celle-ci prévoit l’encadrement strict des artificialisations de sols à l’horizon 2050. L’État s’est récemment appuyé sur les Régions pour en définir des exceptions et ainsi permettre des chantiers d’envergure. Le tronçon aveyronnais d’une cinquantaine de kilomètres n’y figure pas… Vendredi, les élus ont ainsi adopté à l’unanimité une motion pour demander l’intégration de la RN88. Et ainsi rendre constructible, sans se mettre hors de la légalité, les 300 hectares nécessaires au tracé. Seront-ils entendus ? Arnaud Viala s’est une nouvelle fois dit confiant sur la question, au sortir de l’assemblée. En espérant que 2024 lui apporte de bonnes nouvelles.