Outre ce moment, ce week-end lancera définitivement les festivités, avec plusieurs animations organisées en centre-ville.

Citons d'abord une "nocturne" du marché de Noël organisée ce samedi 16 décembre. Les commerçants tenant les traditionnels chalets du centre-ville ouvriront leurs portes jusqu'à 21 h, moment une dégustation d'huîtres sera également proposée. Elle se complètera avec l'offre du comité de jumelage Rodez-Bamberg, qui propose toute la journée ses savoir-faire : bretzel, vin chaud, choucroute ou pâtisseries... Autre moment gourmand, une dégustation de châtaignes au pied du sapin de la place de la Cité. Sans oublier des ateliers décoration, jeux...

Et rebelote le lendemain. Ce dimanche 17 décembre, conservera un grand lot d'animations, avec pour spécificité, la parade des mères et pères Noël motards au profit des Resots du coeur, à partir de 16 h.

Ouverts le week-end dernier, la boîte aux lettres du père Noël et le petit train de la place Eugène-Raynaldy seront bien évidemment disponibles, au plus grand bonheur des plus petits !