Rodez : un événement immersif au quadrilatère de Combarel ce dimanche

Le collectif Eze propose une mystérieuse immersion dans le monde de l'art, dimanche 17 novembre, au quadrilatère de Combarel.

Ce dimanche 17 décembre, le collectif Eze propose un moment suspendu autour de l’architecture à l’ancien hôpital de Combarel à 17 h. Le collectif indépendant et qui s’autoproduit investira l’actuel quadrilatère dans son état d’abandon, après quelques années de réflexion et un an de travail.

Eze redonne vie au quadrilatère ce dimanche

Sur le principe d’un escape game, cette rencontre prévoit une expérience immersive et participative ouverte à tous, où tous les sens seront sollicités. Après le portail, un autre univers doté d’une ambiance froide et d’une atmosphère particulière attend petits et grands.

Développer quelque chose de nouveau à Rodez, rendre l’architecture vivante, faire vivre les acteurs locaux, faire réagir le public, l’interpeller, montrer que tout est possible… Tels sont les objectifs du collectif, notamment grâce à la projection de trois vidéos dans le lieu où elles ont été tournées. "Ce n’est pas parce qu’on est dans une petite ville que l’on ne peut pas innover", s’enthousiasme un membre d’Eze. Environ 80 personnes ont participé à redonner vie au bâtiment. Un travail collectif de grande ampleur qui restera un mystère jusqu’à ce dimanche.