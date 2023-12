Arvieu. La crèche a retrouvé sa place

Ils ont assez dormi dans leur boîte en carton et, venant de Provence, à l’approche de Noël, ils ont accouru. Les voilà arrivés devant la crèche au pied de l’autel dans l’église d’Arvieu. L’âne, le bœuf, le curé, le berger et ses agneaux, le ramoneur, la fileuse et bien d’autres encore, debout ou à genoux, ils sont là, statiques et muets tant ils sont émus, tandis qu’au loin les rois mages ont encore un long chemin à parcourir. Tous attendent avec impatience la venue de cet enfant à naître, mais aussi votre visite. Alors, pour mieux voir cette crèche attendrissante, vous pouvez l’éclairer en branchant la prise sur le mur à droite sans oublier d’éteindre avant de repartir.