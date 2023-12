Luc-la-Primaube. Les enfants ont fabriqué de la crème pour hydrater leurs mains

Dans le cadre du projet DIY proposé par Mélanie, les enfants de 6 à 8 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC, ont fabriqué eux-mêmes de la crème pour hydrater les mains. Une bonne occasion d’apprendre à faire quelque chose d’utile par soi-même, tout en prenant soin de sa beauté… que demander de plus ? Un atelier ludique et intéressant pour leur faire vivre de nouvelles expériences, leur transmettre des valeurs importantes et les accompagner vers l’autonomie. Une recette simple car elle se limite à un simple mélange d’ingrédients dans un bol : huile de coco, beurre karité, gouttes de pépins de pamplemousse et huiles essentielles. Les enfants étaient ravis d’avoir réalisé cette crème pour les mains qui nourrit, apaise et protège la peau des agressions extérieures comme le froid. De plus, elle aide la peau à se régénérer et protège du dessèchement. Au programme du mercredi 20 décembre, atelier cuisine (gâteau des nuances) le matin et sport (rallye coloré) l’après-midi pour les 3/5 ans, poursuite du projet DIY, ultimate et discogolf le matin et sortie au Krill "Cher père Noël" l’après-midi pour les 6/8 ans, cuisine ou sport le matin, boom et défilé de pulls moches l’après-midi pour les 9 ans et plus. Vendredi 22 décembre, soirée raclette party (8 €) pour les 14/17 ans.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61. La MJC sera fermée du 25 décembre au 1er janvier 2024 inclus.