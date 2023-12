Rugby : confirmation attendue à Decazeville

Restant sur une belle série, le Sporting doit confirmer dimanche 17 décembre (15 heures) face au modeste Riom, lors de la 11e journée de Fédérale 2.

C’est seulement le quatrième match à Camille-Guibert pour le Sporting cette saison. Avec la réception de Riom (11e et premier relégable), les bleu et blanc, actuels 6es, ont l’intention de valider leur bonne série et finir en beauté ce bloc de trois rencontres qui les a vus revenir victorieux de Sarlat il y a 15 jours (25-26), puis prendre un point de bonus défensif à Isle (22-17) dimanche 10 décembre. Confirmer sur leur terre, voici la mission des coéquipiers de Loïc Rouquette avant des fêtes de fin d’année qui reposeront autant les corps que les esprits.

Un match à ne surtout pas prendre à la légère même si l’adversaire du jour, Riom, n’a engrangé depuis le début de la saison que trois victoires pour sept défaites. "Ce n’est pas ce que je regarde en premier, affirme le coach du SCD Anthony Julian, à la vue du classement de leur adversaire du jour. Ce que je constate, c’est que Riom a l’air de bien voyager. Nous les connaissons bien puisque nous les affrontons depuis trois saisons et nous savons que c’est toujours compliqué de les manœuvrer. " D’autant plus que les Riomois restent sur une victoire face à Sarlat (22-17). Pourtant, si l’on se fie au dernier affrontement entre les deux formations, personne n’a oublié le 49-0 infligé aux Auvergnats en fin de saison dernière lors d’une rencontre où tout avait été parfait pour le Sporting.

Sur une excellente série de trois victoires sur les quatre derniers matches, le Sporting voudra, sans nul doute, confirmer sa forme du moment. Avec un paquet d’avants dominateur lors des dernières échéances, le SCD a bien l’intention de rester invaincu à la maison et de prendre l’ascenseur vers le haut du classement, qui pour l’instant est en trompe-l’œil avec un nombre important de matches en retard dans cette poule.

Roques encore out, retour de Maxime Monbroussous

Ce dimanche, le Sporting se présente, devant son public, avec un changement notoire dans l’effectif. Le pilier Marvin Roques, sorti à Isle sur un protocole commotion, ne peut être aligné. C’est donc l’habituel talonneur Mathieu Nigou qui va s’y coller pour la première fois de la saison. Autre évènement, le retour dans l’effectif de Maxime Monbroussous, le frère de Jonathan l’ouvreur. Blessé depuis le début de championnat, le demi de mêlée reprend sur le banc et devrait faire son entrée dans les vingt dernières minutes. Reste maintenant à confirmer à Camille-Guibert et s’offrir un cadeau avant l’heure.