Rugby : Decazeville irrésistible contre Riom

Auteur d’un match abouti (65-21) contre Riom, le Sporting a inscrit dix essais, dimanche 17 décembre, et a pris la deuxième place ex æquo de sa poule de Fédérale 2 avant la trêve hivernale.

Dimanche 17 décembre, le Sporting a été tout simplement parfait, de bout en bout. Tout simplement, en jouant un jeu direct, le Sporting a survolé une rencontre qu’il aura dominée de la première à la dernière seconde face à Riom. Au compteur, les Decazevillois ont inscrit dix essais, dont un quintuplé de l’ailier Joran Vidal, inévitablement homme du match.

Et ils n’ont laissé, ou si peu, un mètre de terrain à un adversaire qui certainement n’a vraiment plus envie de venir jouer à Camille-Guibert. La saison dernière, les Auvergnats avaient encaissé 49 points et n’en avaient pas inscrit un seul. Et hier, ils en ont pris 65 mais sont parvenus à en marquer 21.

Un festival offensif

Pour le reste, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. Toujours aussi impeccables en conquête, les Decazevillois ont aussi mis les jambes en concluant de belles combinaisons, avec à la baguette un Albert Valentin qui n’a pas marqué mais qui a éclaboussé la rencontre de son expérience. Faisant, au passage, une bien belle doublette au centre avec Romain Barascud. Mais que dire des autres ? L’arrière Quentin Vabret a été de tous les bons coups, souvent servi dans l’intervalle, il a inscrit deux essais. Romain Verdié, bredouille sur la partie, a tenté de mettre le feu. Mais pour une fois, il a laissé les honneurs à son homologue Joran Vidal et ses cinq réalisations qui, à elles seules, ont offert le bonus offensif au SCD.

Un festival offensif dû en grande partie à la faculté des hommes du trio Julian-Bowker-Rous à jouer debout. Rarement pris en défaut, rarement pris en faute, le Sporting a usé son adversaire par un trop-plein de courses et une nette domination dans les rucks. En appuyant, là où ça fait mal, le SCD s’est fait du bien et a ainsi confirmé les bonnes prestations contre Arpajon, Sarlat et Isle. Riom n’a pas survécu à l’enfer bleu blanc.

Impossible pour les Auvergnats de tenir face à un paquet d’avants dont la technicité fait sa force. Et alors que les trois-quarts s’amusaient, le huit de devant voulait, lui aussi, participer à la fête. Mickaël Lavergne était le premier à s’extraire d’un regroupement pour marquer. Puis, un peu plus loin dans la rencontre, l’ancien pilier revenu au club pour dépanner, Grégory Fabro, concluait une action tandis que l’autre pilier Quentin Guibert se prenait pour un arrière en plongeant dans l’en-but à la dernière minute.

Ce succès propulse le Sporting à la deuxième place provisoire de la poule ex æquo avec Sarlat, à un point du leader Clermont-Cournon, et avec un match en moins. Vivement 2024 et la phase retour. Car si cela se poursuit comme cela, il risque d’y avoir beaucoup de spectacle à Camille-Guibert.

La réaction Joran Vidal, ailier de Decazeville Très satisfait du match car devant, nous avons fait le boulot en avançant sur tous les mauls. C’est plus facile de jouer quand on est tant dominateur. Personnellement, je marque cinq essais mais ce n’était pas difficile en bout de ligne de terminer le travail. Cela n’arrive pas tous les jours mais il faut surtout retenir une belle prestation collective. C’est finalement ce qui compte le plus. Nous achevons parfaitement la première phase.