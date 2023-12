Mur-de-Barrez. Les collégiens avec leur brevet en poche

Christine Munoz, la principale du collège de Mur-de-Barrez, a eu le plaisir de réunir parents et élèves à l’occasion d’une remise de diplôme. Monsieur Maurin, l’ancien principal qui a accompagné les jeunes tout au long de quatre années, a accepté de parrainer cette cérémonie.

Avant de parler des résultats, Madame Munoz a tenu à remercier les élus présents, les parents et familles, les agents du collège et bien entendu les enseignants venus fêter la réussite à ce premier examen officiel.

Ces professeurs qui durant ces quatre années de collège ont permis de progresser et ont préparé en étant aux côtés des élèves avec exigence et bienveillance la possibilité d’atteindre cet objectif. Ils sont sensibles à cette réussite et n’ont pas ménagé leurs efforts tout au long de cette année de 3e. Madame Munoz a notamment rendu hommage pour l’accompagnement prodigué par Madame Soulenq et Monsieur Cullier De Labadie.

Les résultats au DNB (diplôme national du brevet) sont excellents. 34 candidats se sont présentés et le collège a obtenu 97,5 % de réussite.

En série générale, tous ont obtenu ce diplôme et c’est avec fierté qu’ils peuvent annoncer 100 % de réussite.

Bravo à tous pour ces remarquables résultats et à Églantine Chabassier, major de promotion avec 767 points sur 800 soit une moyenne de 19,5.

C’est autour d’un apéritif dînatoire préparé par les très professionnelles cuisinières et pâtissières du collège que se sont poursuivis échanges et félicitations.