Laguiole. Les élèves de l’école Michel-Molhérat ont visité le centre écotri à Millau

Les élèves de l’école publique de Laguiole ont bénéficié de l’animation "La grande aventure du tri" le parcours pédagogique du centre de tri écotri basé à Millau.

Laure Bensen-Seifert professeure des écoles, très investie dans l’établissement souhaitait que les élèves puissent visiter le centre de tri, accompagnés de Nathalie Hilaire animatrice au Smictom Nord Aveyron.

Lors de cette visite, Pierre et Jimmy, animateurs déchets environnement du Sydom, ont pu faire découvrir aux élèves le parcours pédagogique permettant d’aborder les différents modes de consommation et leur impact sur l’environnement. Les élèves ont ensuite visité les équipements du process industriel et ont découvert la cabine de tri où les valoristes assurent le contrôle qualité.

La visite a lieu sur réservation dans la limite des places disponibles, accessible à partir de 8 ans.