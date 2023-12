Bag TRI[P], c'est le sac de tri stylé, réutilisable et naturellement responsable imaginé par deux Aveyronnais.

En Aveyron, Pauline Farenq, Saint-Affricaine d’origine et Ruthénoise d’adoption, 42 ans, et le Saint-Affricain Jérôme Bonnet, 51 ans, ex-salarié d’Enedis, mais que tout le monde surnomme Max, ont eu l’ingénieuse et astucieuse idée de développer le premier sac de tri de déchets recyclables en toile de jute. Et s’inscrivent intégralement dans une démarche RSE.

Le projet #Bag Tri[P] est né fin 2022. "Nous étions en quête de trouver un sac qui pourrait à la fois marier la durabilité, l’esthétisme et la limitation de l’impact des déchets plastiques sur la planète. Et c’est le sac en toile de jute des décorations de Noël qui nous a fait comprendre qu’il pouvait répondre à ces attentes", détaillent Pauline et Jérôme.

Informations : contact@bag-trip.com ou 06 88 80 23 53 ; site internet : www.bag-trip.com ; Facebook : Bag Trip ; Instagram : bag_trip_official