Naucelle. Vin chaud et calèche au menu de samedi

Les promenades en calèche avec le père Noël feront leur grand retour lors du marché du samedi matin du 23 décembre. Chaque année, Naucelle actions se mobilise pour raviver la magie de Noël dans les rues de Naucelle. Ils proposent ainsi des balades en calèche avec le père Noël lui-même !

C’est le moment idéal pour profiter pleinement de l’atmosphère chaleureuse et festive du marché habituel du samedi matin avec ses exposants et leurs bons produits. . En famille ou entre amis, les enfants pourront monter à bord de la magnifique calèche décorée aux couleurs de Noël et laissez-vous emporter par la magie de cette tradition., dans une ambiance enchantée.

Mais ce n’est pas tout ! Pour se réchauffer durant cette escapade hivernale, Naucelle actions offre également à tous les participants un vin chaud préparé par leurs soins. Une façon gourmande et réconfortante de prolonger le plaisir de cette matinée.