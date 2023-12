Aveyron : ces projets innovants pour "faire l’école ensemble"

Dans le cadre de la démarche "Notre école, faisons-la ensemble !" lancée par le conseil national de refondation il y a un an pour faire réussir les élèves des écoles aux lycées, trente-cinq projets innovants ont vu le jour.

"Se rassembler pour faire émerger des projets au vu des besoins détectés." Ce sont les mots de Claudine Lajus, directrice académique des services de l’Éducation nationale de l’Aveyron, pour décrire la démarche "Notre école, faisons-la ensemble !" lancée par le conseil national de refondation (CNR) il y a un an. Pour faire réussir les élèves des écoles aux lycées sur trois axes – l’excellence, le bien-être et l’égalité des chances –, l’État a déployé un financement de 500 millions d’euros pour le quinquennat sur le plan national. Une démarche qui est avant tout volontaire. "Il faut que les équipes y trouvent un intérêt pour leurs élèves, ils sont parties prenantes du projet", explique Claudine Lajus.

Sandrine Souyris, proviseure adjointe du lycée Monteil, a bénéficié d’une aide financière à hauteur de 16 000 euros pour lancer le forum du développement durable. Organisé en mai, ce dernier a accueilli 24 établissements ainsi que 15 partenaires. "Cet événement a permis un partage d’expérience et une mutualisation des bonnes pratiques." Quant à Jean-Noël Taché, proviseur du lycée Foch, l’aide de 25 000 euros qui lui a été accordé lui a permis d’accompagner ses élèves dans la transition numérique et l’apprentissage du savoir-être en entreprise grâce à des équipements et du mobilier modulaire. "C’est une politique qui répond aux attentes du terrain. Les équipes ont la main et le cahier des charges est souple", détaille-t-il.

Des projets déjà aboutis

Achat d’instruments de musique pour la création d’une fanfare à l’école Jean-Macé de Decazeville, mutualisation de malles d’ouvrages à Firmi, à Flagnac, à Livinhac…, financement d’intervenants extérieurs… Depuis un an, 34 écoles, huit collèges et quatre lycées ont déposé des projets en Aveyron. Au total, ce sont 28 écoles, quatre collèges et trois lycées qui ont vu leur projet aboutir. "En un an, j’ai vu une évolution régulière dans le nombre de projets", confie Claudine Lajus.

Une politique publique innovante pour faire immerger des projets… innovants qui a pour vocation de se poursuivre tout au long du quinquennat.