Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes Européens parlent des discriminations

Le lycée Beauregard de Villefranche qui pilotait depuis 2021 un projet Erasmus intitulé "Simulations de plaidoiries devant la Cour Européenne des Droits de L‘homme" vient de vivre son épilogue cette semaine. Les étudiants des divers établissements étaient réunis du 11 au 15 décembre pour leurs plaidoiries afin de traiter les discriminations envers les migrants.

Une rencontre d‘échanges entre les étudiants venant de six lycées avait pour cadre la salle des mariages de l’Hôtel de ville de Villefranche. Les six établissements présents étaient le lycée Beauregard de Villefranche, le lycée Jean-Bart de Dunkerque et quatre établissements venant d’Italie, de Roumanie, de Bulgarie et du Portugal. Au cours de la matinée chacun a présenté tant à l‘oral qu’à l’écrit leur plaidoirie sur la convention des droits de l‘homme liés devant la cour des droits de l‘homme de Strasbourg. La thématique étant en relation avec les migrants, ce sont en tout 36 élèves représentant les divers établissements qui se sont exprimés sur ce thème. Au cours de la cérémonie de remises des prix qui clôturait cette matinée, 9 prix ont été attribués sous forme de livres en relation avec les migrants.

Prenant la parole pour conclure, le sous-préfet a félicité tous les jeunes présents et a rappelé les valeurs liées aux droits de l‘homme, car en la matière rien n’est jamais acquis. Pour certains d’entre eux, qui épouseront peut-être le métier de juriste dans les prochaines années, il leur sera justement demandé de sauvegarder ces valeurs pour la défense de ces droits.

Après cette semaine qui restera un bel échange entre tous ces jeunes, chacun est reparti dans son pays d’origine avec de beaux souvenirs aveyronnais.