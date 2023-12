Comps-la-Grand-Ville. Quilles de huit : l’entente Cassagnes- Comps-Salmiech en bonne voie

L’assemblée générale du Sport quilles Cassagnes-Comps-Salmiech s’est déroulée au local de la chasse à Comps. S’en est suivi un repas chez Fafa pour ceux qui le souhaitaient. Le bilan de la saison 2023 révèle des résultats en équipe en dents de scie pour l’ensemble de l’association. Les seules lumières au tableau se situent au niveau de l’individuel district réalisé en juillet à Naucelle où le Sport quilles a bien représenté les différents classements des catégories. Des catégories de joueurs par niveau ayant été créées, J* est le plus haut pour cette compétition de licence "blanche", suivi du niveau JA, puis JB.

J* : 3. Boissonnade Gérard ; 4. Gaubert Joris ; 5. Molinier Ludovic.

JA : 5. Alvernhes Davy.

JB : 1. Bouzat Florian. 3. Dutron Nicolas.

Pour la saison 2024 à venir, le bureau du comité directeur a été reconduit comme l’année précédente : président : Routhe Bastien. Coprésident : Gaubert Joris.

Trésorier : Bousquet Didier.

Trésorier adjoint : Boissonnade Gérard. Secrétaire : Alvernhes Davy.

Au niveau des licenciés, il n’est noté que 7 arrêts pour des motifs personnels, le club maintenant tout de même 5 équipes au niveau des inscriptions dans les différentes compétitions départementales, à savoir : équipe Gaubert en Ligue (Essor) ; équipe Boissonnade en série (District Céor-Lagast) ; équipe Bouzat en série (District Céor-Lagast) ; équipe Schaab en Série (District Céor-Lagast) ; équipe Cayron en Série (District Céor-Lagast). À noter pour une première fois que 4 équipes du club vont être représentées en compétition régionale avec l’inscription en coupe d’Occitanie pour la saison 2024 (équipes Gaubert, Boissonnade, Bouzat, Schaab). La sortie annuelle du club va être reconduite courant février-mars pour débuter la saison en "fanfare". Le club remercie l’ensemble de ses sponsors et les mairies de Cassagnes, Salmiech et Comps pour leur soutien financier et/ou humain tout au long de ces saisons. La saison 2024 s’annonce riche en quilles, en scores et en bonne humeur.

Animation tarot

La 5e manche du challenge de tarot Jean-Marc Nayral s’est tenue récemment. Le Sport quilles a pu l’organiser en son siège "Chez Fafa" à Comps. Après un très bon repas servi dès 20 heures, 32 joueurs sur 8 tables ont pu participer au concours. Le classement de la soirée a vu s’imposer, Mathieu Vayssière, 2. Jean-Pierre Lavernhe et 3. Jean-Louis Soulié. Merci à Hélène et Fabrice pour la confection du repas, pour leur disponibilité et pour cette belle soirée.

Ces soirées tarot, se poursuivront dans les différents villages du secteur : Camjac le 5 janvier, Luc le 13 janvier, Arvieu le 26 janvier, Alrance le 9 février, la Calmette le 24 février (les 24 heures), les Faux le 8 mars et la finale au P’tit Boud’ou à Arvieu le 15 mars.