Espalion. Tournoi de Gascogne et fêtes de fin d’année

Une équipe espalionnaise mixte de hockey s’est rendue

au Challenge de Gascogne à l’Isle-Jourdain (Gers).

Battant haut la main l’équipe locale 4 à 0 et une de Saint-Etienne

4 à 1, elle a et fini première de sa poule. Forte de ces 2 succès

et motivée par une soirée mémorable, elle a continué

par une demi-finale contre Montpellier 3 à 3 à la fin du temps réglementaire. Mais Toutatis, dieu gaulois bien connu, ne lui a pas été favorable et elle s’est inclinée aux tirs au but. La prochaine fois, elle choisira de se déguiser en gaulois et non en romain

pour attirer les bonnes grâces des dieux gaulois et elle emportera un peu plus de potion magique car la finale était proche.

La bonne humeur et la convivialité étaient les valeurs les plus défendues lors de ce challenge. Si vous les partagez,

le club de hockey vous donne rendez-vous les mercredis 27 décembre et 3 janvier au centre Francis-Poulenc pour un entraînement familial et festif ouvert à tous à partir de 5 ans. Infos sur le site internet : www.hockey-espalion.fr