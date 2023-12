Aveyron : à la Grange du Contourès, Pauline Bardy cultive l’art de bien recevoir

Bien recevoir, un art à part entière. Pauline Bardytente de le mettre en exergue à La Grange du Contourès,à Castanet, mais également à travers ses plats cuisinés qu’elle confectionne pour ses clients.

Pauline Bardy réside avec son compagnon Gilles Laurent et leur fille Agathe au Contourès, commune de Castanet. Après des formations reconnues dans le milieu de l’hôtellerie et de la restauration, 10 années d’expérience confirmées en tant que traiteur-chef (dont une expérience chez Cabiron à Montpellier, traiteur renommé dans le milieu), elle décide de se lancer professionnellement et de changer de vie, en s’installant à la campagne, au cœur du Ségala.

Cette femme âgée de 29 ans souhaite conjuguer deux activités en même temps : l’hébergement touristique et la table d’hôtes, ainsi que son activité traiteur. Pourquoi ces deux activités ? Elles ont un point commun, affirme-t-elle : "La transmission du bonheur et du mieux-être." Pauline Bardy explique : "Dans le contexte actuel, parfois grisâtre, la vie difficile que nous menons aujourd’hui, le temps pour soi est primordial. J’ai envie de contribuer au bien-être de mes hôtes et de mes clients, en proposant mes services, les rendre heureux durant un instant partagé."

Des prestations "à la carte" au cœur du Ségala

" Avec les périodes de fin d’année qui arrivent à grands pas, j’ai quatre chambres portant le nom de “terre”, “feu”, “air” et “eau”." Des éléments qui représentent "parfaitement le cadre et l’esprit de La Grange du Contourès, la nature, l’authenticité et une ambiance cosy comme l’on aime". En outre, Pauline Bardy a aménagé soigneusement une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite "car l’accessibilité est un sujet qui me tient à cœur", dit-elle. Cette professionnelle reçoit ses hôtes en proposant des repas concoctés avec des produits "fait maison" et en revisitant les produits aveyronnais comme le cromesquis d’aligot ! "Mais, je veux également représenter dignement notre département ; je propose des plats généreux." Et des prestations à la carte avec, par exemple, des paniers "pique-nique"mis à disposition pour les personnes qui rêvent d’aventures : randonner sans préoccupations pour découvrir les magnifiques paysages qu’offrent les nombreux sentiers de la région.

Par ailleurs, et pour étoffer ses différents services, elle peut cuisiner et livrer des plats qu’elle pourra concocter pour les événements familiaux tels que les baptêmes, les anniversaires mais également les soirées à thèmes, et réunions professionnelles. "J’aime particulièrement travailler les plats gourmands, tels que le couscous de ma grand-mère, le pot-au-feu, la joue de porc confite au cidre, le ragoût… Ce sont des plats qui séduisent et qui réchauffent le cœur, mais je sais également m’adapter à la demande en travaillant avec des produits frais et locaux, mon objectif est de faire plaisir", explique-t-elle.

Pauline Bardy souhaite vivement aller à la rencontre des Aveyronnais pour échanger avec eux, et leur faire découvrir son savoir-faire, et "pour les fêtes, je commercialiserai des paniers gourmands, à composer soi-même", histoire de bien terminer l’année.

Contacts : grangeducontoures.fr, 07 88 00 97 91 ou par mail contact@grangeducontoures.frPauline Bardy sera présente aujourd’hui au marché de Noëlde Lardeyrolles.