Fin d’année en fanfare pour les équipes espalionnaises

La 7e et dernière journée de la phase 1 du championnat par équipes de tennis de table s’est disputée le week-end dernier.

La première partie de la saison avait commencé au petit trot, en raison de multiples absences pour diverses raisons : santé, blessures, professionnelles… et elle s’est achevée au galop pour les Espalionnais avec un carton plein, toutes les équipes l’ayant emporté. Des victoires importantes qui ont des répercussions importantes sur les différents classements.

Régionale 1. L’équipe 1 (Ange, Damien, Cyril et Stéphane), "La Meute" Espalion/ Marvejols Gévaudan l’emporte 8-6 face aux Héraultais de Gigean dans un match à enjeu pour le maintien et se classe finalement à la cinquième place.

Régionale 4. L’équipe 2 (Virginie, Bourhan, Michel et Damien) s’impose 11-2 dans le derby de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère face à son homologue du Ping-Pong club Lioujacois. Un succès qui lui permet de se classer à la troisième place.

Départementale 3. L’équipe 5 (Sophie, Fabrice et Jérôme) l’emporte 8-2 contre Lioujas, dans le second derby du jour et termine à la sixième place.

Départementale 2. La veille, à Villefranche-de-Rouergue, l’équipe 3 (Rahma, Alain et Éric) avait décroché le titre et l’accession en Départementale 1.

Quant à l’équipe 4 (Fabien, Philippe C. et Jean-François), elle s’était imposée à Lioujas pour accrocher la septième place.

Bravo à tous les joueurs présents pour la qualité du jeu produit et félicitations à l’équipe 1 de Lioujas pour sa victoire contre l’équipe 2 de Marvejols qui lui permet de rejoindre en 2e phase la Régionale 1. Encore un beau derby en perspective à venir. Félicitations aux clubs aveyronnais de Ping Pong capdenacois R3 et Ping-Pong club villefranchois R1 pour leur accession au niveau supérieur et en espérant le maintien de l’équipe millavoise du Som tennis de table en R1 !

Dimanche dernier était réservé au championnat ‘’jeunes’’ au gymnase intercommunal.

Dix-sept équipes venues de tout le département étaient inscrites, promettant de belles confrontations.