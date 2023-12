Villefranche-de-Rouergue. Le bois dans tous ses états

Il semble que ce soit l’innovation du marché de Noël cette année et l’on se presse pour admirer les pièces uniques de Sylvain Lagarrigue : plateaux, lampes, pendules, dessous de verre, miroirs… "Tout est fabriqué en bois de chez nous, tout autant en petit chêne du Causse qu’en aulne, noyer ou cyprès et je peux apporter une touche de personnalisation supplémentaire via la gravure au laser ou une fractale de Lichtenberg", précise l’artisan créateur qui se réjouit du succès remporté sur la place de la Collégiale dès sa première expérience.

Amoureux des essences de bois, Sylvain a exercé la profession de forestier pendant dix ans avant de franchir le pas de la création. Et le résultat en vaut la peine car tout ne s’expose pas au chalet. Encore faut-il aller visiter sa page Facebook pour découvrir ses œuvres magistrales, ses tables de verre posées sur souches, ses jeux d’échecs massifs et ses meubles design. De l’art à portée de visite, puisque le jeune homme a installé son atelier à Parisot, là où il évide des pièces remarquables à la tronçonneuse pour leur donner vie et patine.

Alors, autant se faire plaisir pour Noël… Sly Wood Concept au 06 26 62 82 59 et sur Facebook.