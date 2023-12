Onet-le-Château. Les pommes anciennes au cœur du projet de cinq étudiants de La Roque

En classe de BTS STA, Audric Chassaing, Amandine Chauvet, Hugo Gineste, Lilou Jean et Nicolas Flottes ont réalisé leur Pic, sur un sujet qui leur tenait à cœur : valoriser les pommes anciennes et aveyronnaises auprès du public, grâce à la collaboration avec Variété local 12, qui valorise les vergers locaux de pommes anciennes et à celle de l’atelier technologique de La Roque (pasteurisation des bouteilles et sécurité sanitaire du produit final grâce à une DDM de 3 ans).

"Nous avons pressé une partie des pommes au lycée, sur le site agricole de La Roque, avec Variétés locales 12 (Nous en avons profité pour expliquer la fabrication du jus de pommes, à plusieurs classes du lycée) et l’autre partie en externe en collaboration avec la SAS Flottes", explique Lilou, tout en précisant "ayant fait le choix de valoriser des pommes aveyronnaises, notre fournisseur a été le verger de Pruines et la Maison Pouget".

Les jeunes ont traité avec l’association, pour les bouteilles et les capsules et avec l’atelier technologique de La Roque (Mme Enjalbert) et Techmay étiquetage, pour l’étiquette.

Et comme les étudiants souhaitaient également "rentrer dans leurs frais" et toucher un public extérieur au lycée, ils ont assuré un stand de vente sur le marché de Millau…

Une expérience valorisante et très enrichissante pour tous.