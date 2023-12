Olemps. Un atelier peinture à la manière d’Hervé Tullet à la médiathèque

Depuis une trentaine d’années, Hervé Tullet écrit des livres très colorés pour les enfants, certains traduits en une quarantaine de langues. Dans ces véritables œuvres visuelles, il les invite à découvrir lignes, points et formes. Avec ses créations ludiques et désinhibées, il invite petits et grands à débrider leur créativité et à réaliser leur Expo idéale.

Cette possibilité leur sera donnée vendredi 5 janvier à la médiathèque lors d’un atelier peinture "à la manière d’Hervé Tullet".2 séances à 9 heures et à 10 h 30 à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire au 05 65 75 51 06. D’autres animations sont prévues pendant ces vacances de Noël du côté de la médiathèque : le 27 décembre, à 15 heures, contes pour les enfants de plus de 5 ans avec les conteuses à la coccinelle. Mercredi 3 janvier ce sera cinéma pour tous ! Un premier film à 14 heures pour les enfants à partir de 9 ans et une séance à 16 heures pour les plus de 4 ans. Un beau programme pour de belles fêtes pleines de couleurs !