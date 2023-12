CARTE. Dans quels départements peut-on espérer des chutes de neige ce week-end de Noël ?

Contrairement aux idées reçues, la neige est rare en cette période de l'année en France.

Météo France relève que la neige n'a été observée qu'une dizaine de fois dans le nord-est et le Massif central lors de la période de Noël, de 1950 à 2022, et les chutes ont été encore plus rares sur la moitié ouest du pays. "Si l'imaginaire populaire associe souvent la neige à Noël, elle a toujours été rare à cette période".

La France ne sera pas toute blanche cette année non plus, la faute à des courants d'ouest très doux qui pourraient apporter des températures plus élevées de 4°C par rapport à la normale. "La limite de la neige sera très élevée, souvent au-dessus de 2000 m, et par conséquent il pleuvra même sur les sommets des Jura et des Vosges. A fortiori, le risque de neige est nul en plaine. Cependant, la neige au sol restera présente dans les Alpes et dans les Pyrénées, au-delà d’une certaine altitude", note Météo France.

Grand soleil au sud, pluie au nord-est

Autrement dit, si le ciel se couvre par chez vous, attendez-vous à de pluie plutôt qu'à de la neige. Des averses sont surtout attendues dans la région Grand-Est dès samedi 23 décembre quand le soleil devrait être au rendez-vous partout ailleurs dans l'après-midi. Le mercure va grimper jusqu'à 16°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 15°C à Nice (Alpes-Maritimes) ou 14°C à Bordeaux (Gironde), mais on ne dépassera pas les 7°C à Belfort ou les 9°C à Metz.

Il fera déjà très doux au sud ce samedi. Météo France

Le même scénario devrait se répéter dimanche 24 décembre. Le père Noël se réjouira peut-être de passer par le pourtour méditerranéen où les températures grimperont jusqu'à 17°C, en Bretagne où on atteindra les 14°C ou le Nord avec 13°C.

Même scénario dimanche. Météo France

Des éclaircies vont concerner une grande partie du pays dans la journée de lundi 25 décembre, sauf en Corse et dans le nord-est. Les températures resteront très douces autour de la Méditerranée mais aussi dans la vallée du Rhône.

Des éclaircies presque sur toute la France lundi. Météo France

