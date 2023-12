Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. C’est déjà Noël à l’association "La Marmotte en quête des saveurs" !

Les membres de l’association "La marmotte en quête des saveurs", se sont donné rendez-vous récemment, à la salle de la cascade.

Comme habituellement, cette séance avait pour thème le repas de Noël. Cette année contrairement à l’année précédente, les maîtres-queux ont concocté tout le repas. Ils ont établi un menu des plus alléchants et original. Quelques semaines auparavant et la veille, ils se sont mis aux fourneaux. Le jour J, la matinée était consacrée aux derniers préparatifs du menu et c’est sur les coups de midi qu’une dizaine d’entre eux s’est attablée autour d’une magnifique table décorée par Marie-Jeanne, pour la circonstance.

Certes, cette fois-ci les agapes se sont déroulées en comité réduit. De nombreux membres non pas pu se joindre au groupe. Mais cela n’a pas empêché à tous les convives de déguster et de fêter quelques jours à l’avance Noël, dans une ambiance joyeuse et fraternelle.

Avant de se quitter, ils se sont donné rendez-vous l’année prochaine en janvier et aussi, ils se sont souhaité de joyeuses fêtes de fin d’année en famille ou entre amis.