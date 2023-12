Onet-le-Château. Dernière sortie de l’année pour les jeunes vététistes

Ce sont des jeunes très enthousiastes qui se sont retrouvés pour la der de 2023.

Ce samedi, pour la dernière séance de l’année, il faisait certes un peu frais, mais quel beau temps apprécié par tous, après la pluie de ces dernières semaines !

Les trois groupes formés sont partis dans différentes directions : les grands accompagnés de Sébastien sont allés jusqu’à Gages. Le terrain de pump track faisait partie des objectifs à atteindre ! Connaissant bien le terrain, ils ont aussi pu s’adonner à quelques exercices techniques même si quelques crevaisons sont venues couper le rythme ! Les moyens avec Florent ont profité de la variété de chemin dans l’espace Natura 2000 et un retour, le terrain de la Devèze leur a permis de mettre en place de nombreux exercices. Enfin, les plus jeunes et Jacques ont commencé par des exercices de plateau : de l’équilibre, de la maniabilité, de la précision, et tous progressent régulièrement, c’est impressionnant ! Tout le monde s’est retrouvé en fin de matinée pour partager quelques confiseries bien de saison et remercier les entraîneurs et les parents qui accompagnent les différents groupes. Bravo aux jeunes pour leur implication et rendez-vous le samedi 13 janvier pour la reprise…

En attendant toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et de bonnes vacances.