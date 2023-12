Campuac. Enorme générosité pour ce Téléthon 2023

L’appel à la générosité a été entendu pour ce Téléthon 2023. Pour Campuac, 54 marcheurs se retrouvaient, autour d’un café bien chaud, au départ, à Saint-Geniez-des-Ers, pour une superbe randonnée. À la salle des fêtes les plats arrivaient de toute la commune et étaient installés sur les tables prévues pour le self-service de midi. Beaucoup de participants au repas dégustaient les mets préparés par les habitants de la commune. Au grand plaisir des organisateurs la recette totale pour Campuac a été de 2 639 € (tombola 345 €, urne 41 €, randonnées 272 € et repas 1 981 €). Ce chiffre dépasse toutes les espérances et montre la motivation de chacun. Nos remerciements vont à tous ces généreux donateurs qui, ont voulu apporter leur soutien à l’AFM Téléthon, mais aussi à tous ceux qui ont préparé les plats, qui ont aidé à la mise en place et au rangement de la salle.