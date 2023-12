Rodez : comment le lycée Monteil motive les filles vers les filières techniques

Plusieurs rendez-vous et initiatives sont orientés vers les filles afin de casser certains stéréotypes.

Le secteur industriel embauche ! Et le lycée Monteil est mobilisé pour soutenir cet élan, notamment dans le cadre de la semaine de l’industrie qui s’est déclinée dernièrement.

Car une autre préoccupation nationale est le manque d’appétence chez les filles pour les études scientifiques et techniques. Or, depuis plusieurs années, le lycée travaille avec l’association "Elles bougent" qui réunit des femmes ingénieurs ou scientifiques et œuvre pour encourager les plus jeunes à investir ces domaines délaissés ; souvent par manque d’information ou sous l’influence de stéréotypes sociaux.

Robotique, espace...

Ainsi, seize jeunes filles ont pu visiter l’entreprise Daher à Toulouse. Elles ont vu se côtoyer la high-tech de la logistique avec l’utilisation de robots et des "petites mains" s’affairer sur les moquettes de l’A320, ou autres filets porte-bagages.

De même, huit filles de Terminale ont pu visiter le Centre national d’études spatiales (Cnes). Accueillies par des femmes ingénieures, elles ont vu le robot explorateur de Mars, des antennes de détection et autres appareils de transmission depuis l’espace. Ce type de rencontres permet également de découvrir des parcours d’étude à travers les expériences des marraines de l’association "Elles bougent" et ainsi de se projeter dans sa propre orientation.

La semaine de l’industrie a plus généralement permis aux élèves du lycée de rencontrer les entreprises locales venues présenter leurs activités souvent insoupçonnées par nos jeunes élèves, ou de se rendre dans leurs locaux, comme à Olemps l’entreprise Nexteam.

La semaine précédente, les entreprises Pattyn (Villefranche-de-Rouergue) et Fanuc (japonaise) spécialisées dans la robotique industrielle étaient dans les locaux de l’établissement pour "Le Fanuc tour éducation" pour des démonstrations de robots industriels. Prochaines étapes pour ces filles : du 5 au 9 février 2024, quelques-unes des classes de seconde se rendront à Hambourg (Allemagne) pour visiter Safran et d’autres entreprises, un centre de formation… Le tout agrémenté de sorties culturelles.

Ensuite, viendra la journée internationale des Droits de la femme le 8 mars, où le lycée Monteil organisera de nombreuses manifestations pour mettre en avant les femmes dans la société.