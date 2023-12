Aveyron : les escargots de Marilyne Sibille en tartinade pour l’apéro

Marilyne et Jean-François Sybille se sont lancés dans l’héliciculture il y a dix ans à Maleville et leurs préparations culinaires remportent depuis un grand succès auprès des connaisseurs. Et si l'héliciculture devenait une spécialité aveyronnaise ?

"Nous avons été repérés et filmés par la télévision danoise. Là-bas, l’héliciculture est considérée comme quelque chose d’insolite car il n’y a pas d’escargot au Danemark. Et l’équipe de tournage s’est régalée de nos spécialités arrosées de Marcillac !", s’amuse Marilyne Sibille, du Domaine d’Helix. Et tandis qu’elle anime le stand sur le marché de Noël, les critiques culinaires encensent les tartinades, bouchées et autres aumônières du domaine présentées par son mari Jean-François au salon Régal à Toulouse… Cela fait déjà 10 ans que le couple, lassé des aléas de la vie professionnelle, s’est lancé dans la ferme hélicicole à Maleville, régalant les marchés gourmands de leurs assiettées de petits-gris au beurre, roquefort et ail noir… Et pour les festivités de fin d’année, la carte présente des mousselines au foie gras, aux cèpes et à la truffe blanche, soit autant de douceurs qui fondent en bouche quand l’heure est à la fête. Au-delà des spécialités gustatives, le chalet propose également les produits de "Ligne Active", des crèmes, sérum anti-âge et gels à base de bave d’escargot riche en élastine pour régénérer la peau… Bref, tout ce qu’il faut pour aborder sereinement les réveillons !