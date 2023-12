Espalion. La Mas La Boraldette a soufflé ses 20 bougies

L’établissement saint-cômois pour personnes handicapées a marqué cet anniversaire par un moment convivial.

Au début des années 90, un groupe de parents, autour du docteur Raymond Salles, lance un projet de Maison d’accueil spécialisée à Saint-Côme-d’Olt. Ce projet est rapidement acté par l’administration mais les financements nécessaires à sa construction ne suivent pas. Il faudra huit années de combats (retracés dans un film témoignage) avec au bout, des manifestations dans les rues de Rodez et même une occupation de la préfecture pour enfin débloquer la situation en 1999 et que le projet avance. L’établissement a ouvert en 2003. Il y a tout juste 20 ans !

Aujourd’hui, les familles ont la satisfaction de disposer d’une structure fonctionnelle et moderne avec des chambres adaptées, des salles de soins, un vaste lieu de vie, des bureaux, une cuisine sur place, une infirmerie, une lingerie… et du personnel spécialisé et motivé. L’établissement est dirigé par Karine Garric-Salomon.

Vingt ans pour grandir

Cet anniversaire a été l’occasion de regarder le chemin parcouru en deux décennies. L’Adapéi de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne, deux associations de parents de personnes handicapées et leurs amis des deux départements ont fusionné en 2014 pour une mise en commun des ressources humaines et matérielles ainsi que des moyens d’action et une représentation plus accrue. Depuis l’Adapéi 12-82 a élaboré un nouveau projet global associatif veillant à conforter les parents dans leur double rôle de solidarité familiale et de gestionnaire d’établissements. La fondation Opteo est devenue l’organisme gestionnaire.

Une belle structure mais il reste des combats à mener

Sophie Raymon directrice générale de la fondation gestionnaire Opteo n’a pas manqué de remonter l’histoire de cet établissement pour lequel certains "ont remué ciel et terre", de saluer ces parents "combattants" sans oublier qu’il reste encore des combats à mener pour une structure qui compte 80 personnes sur la liste d’attente.

Pour sa part, le maire Bernard Scheuer a dit son plaisir de rencontrer régulièrement des résidents toujours souriants malgré leurs difficultés et salué la volonté de l’établissement de s’insérer dans la vie de la commune. Directeur de l’Ehpad Les Galets d’Olt voisin, Serge Julien a également souligné les bonnes relations entre les deux établissements. Le député Stéphane Mazars a salué l’engagement fort du personnel "car on ne va pas travailler à la Mas comme dans n’importe quelle entreprise". Il a également relevé cette volonté de s’ouvrir vers l’extérieur qui "mérite le respect".

Avec ses remerciements, Agnès Joffre, présidente de l’association des Amis de l’Adapéi 12-82 a relevé que cette réussite était née grâce à la mobilisation forte des parents. Tout comme Christine Tailhades, présidente de la fondation Opteo a rendu hommage au docteur Salles et à tous ceux qui "sans eux nous ne serions pas ici aujourd’hui".