Les illuminations de Noël à Rodez critiquées : "L'an prochain, si vous voulez, on fera mieux !"

Depuis deux ans, la Ville a réduit considérablement ses illuminations et décorations de Noël. Les critiques sont nombreuses et le débat s'est invité en conseil municipal, ce lundi 18 octobre.

Une avenue Victor-Hugo décorée pour partie, le retour de la cascade place d'Armes, un sapin géant place de la Cité, quelques décorations sur les places principales de l'hypercentre... Puis, rien. Heureusement, les animations, comme la patinoire, viennent ravir les plus petits.

Cette année, les illuminations de fin d'année ne font pas l'unanimité à Rodez. À l'heure où de nombreuses villes font de ce moment une priorité pour l'attractivité, la préfecture aveyronnaise, elle, ne brille pas de mille feux. Et les critiques sont nombreuses. Alors, pourquoi la municipalité, qui de surcroît atteint la dette zéro en cette fin d'année, n'en a-t-elle pas fait davantage ?

"On n'est pas comme Strasbourg, on est cohérent"

Lors de la présentation de ces festivités, l'adjoint Frédéric Rubio avait déjà été clair : "On reste en mode économie d’énergie". La décision de réduire les illuminations remonte effectivement à 2022, au sortir de la crise sanitaire.

Lundi 18 décembre 2023, lors du conseil municipal, l'opposition de droite a elle aussi fait part de sa déception à la majorité. Réponse de Christian Teyssèdre : "On peut changer de politique si vous le voulez, mais c'est une question de cohérence. Effectivement, il y a moins de décoration mais on ne peut pas se dire pour la sobriété énergétique et en même temps vouloir être les champions des illuminations comme le fait Strasbourg, ville écologiste ! Nous, on est cohérent. Alors, vous pouvez nous reprocher cela, mais moi je ne suis pas un menteur : je ne veux pas être des deux côtés. On a choisi celui de l'écologie mais si la majorité est d'accord, l'an prochain on fera mieux et on remettra des décorations partout".

Quelles économies ?

Sarah Vidal s'est, elle, posée la question de savoir quelles économies réelles réalisaient la Ville en limitant ses décorations. "Je ne sais pas, mais on peut le calculer", a indiqué le maire. Avant que son adjoint Frédéric Rubio, en charge des festivités, ne s'adresse à son tour à l'opposition : "La société évolue, j'en veux pour preuve les vitrines des commerçants. Peu sont éclairées cette année. C'est pareil pour les façades de maison, elles ne sont pas aussi décorées qu'à l'époque. Et franchement, j'ai vu des enfants avec le sourire les week-ends en ville et ça, c'est Noël".