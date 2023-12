Laguiole. "Par quoi je me sauve" a rassemblé les lycéens de Saint-Matthieu

Ambiance survoltée pour les élèves de 4e et de 3e de l’ensemble scolaire Saint-Matthieu en Aubrac autour du spectacle "Par quoi je me sauve" de la Compagnie La Brebis égarée…

Ce jour-là, au centre multiculturel du Nayrac, les ados ont découvert avec étonnement, curiosité et enthousiasme cette œuvre atypique mêlant théâtre, poésie, danse contemporaine, vidéo, rap, slam autour des dérives d’un jeune de leur âge interprété par Joshua, personnalité hors norme, dans les États-Unis des années 80, sur fond de guerre froide entre rêves et désillusions, amour et mort, tensions et apaisements…

Récit autobiographique narrant les déambulations d’un jeune aux confins de ses propres démons, de ses propres espoirs…

Corps à corps parmi lesquels Anaïs se fond dans le décor ambiant, à la fois dépouillé et codifié dans une atmosphère utopique rythmée par les cœurs à cœur de Victor derrière sa batterie vibrante, vivante… Cette programmation n’a pas laissé les jeunes élèves indifférents d’autant plus que l’atelier auquel ils ont participé quelques jours auparavant leur a offert les clés d’une performance, la leur, ce défi de mettre en voix des textes écrits par eux-mêmes sur le thème de leur racine, au son d’un clavier sous les mélodies de Guilhem, mélodies tour à tour tendres ou vibrantes, suaves ou puissantes… Textes poignants en hommage à leurs anciens autour de quelques refrains tels qu’"Arbre de vie/ Tes racines à l’infini/ Illuminent mes nuits" d’après Andréa ou "Arbre de vie…/ Sur cette balançoire accrochée/ Cet arbre m’a bercée pour l’éternité/ Écorce à jamais gravée" de Léane…

Instants uniques, instants magiques à jamais inscrits dans l’âme de nos jeunes Laguiolais, slameurs d’un jour, pour toujours ?