Quand la MJC d'Onet-le-Château part enseigner la boxe française... en Suisse

Romain Blanes a enseigné aux Helvètes les "arts martiaux" made in France.



Les couleurs de la MJC ont flotté à Lausanne, en Suisse, par l’intermédiaire de Romain Blanes, professeur du club MJC "L’école des arts martiaux français".

En effet, ce dernier a pu montrer et démontrer les principes et les techniques de la boxe française traditionnelle et de l’escrime à la canne. Ce ne sont pas moins de 12 stagiaires qui se sont essayé aux arts français et au bout de 4 heures, finissant par une large séquence d’assauts, ceux-ci se sont bien amusés autant qu’ils ont appris des techniques simples et efficaces.

Si vous êtes intéressé par les arts martiaux français, rendez vous à la l’espace Saint Exupéry, tous les mardis et les mercredis de 19 heures à 21 heures.