Villecomtal. Grâce à Bernard et à ses illuminations, c’est un Noël tout en lumières qu’il offre

Depuis plusieurs jours, l’illumination de la maison Guiot rayonne de toutes ses lumières à l’entrée de la route d’Estaing à Villecomtal.

Depuis 15 ans, Bernard met tout son cœur et ses talents divers et précieux au renouvellement de ces illuminations de Noël dont il modifie certains détails, figures et miniatures.

Ces illuminations attirent de nombreux visiteurs qui peuvent mettre une pièce dans une petite boite. Les recettes ne sont pas extraordinaires, mais Bernard en est très satisfait.

Cette année, il a commencé le montage le 17 septembre. Nouveau sapin, hibou, trois biches, un bonhomme lumineux, un ballon qui a pris un passager de circonstance, le père Noël, se sont installés entre étoile, miniatures, maquettes, personnages divers. La somptueuse crèche se trouve installée sur le côté droit de l’ensemble. Tous ces porteurs de joies, d’émotions, de rêves, s’éteindront et se cacheront le 10 janvier. Bernard prend conscience qu’il commence à être un peu fatigué et qu’il devra dans les prochaines années mettre fin à son activité d’artiste. En attendant, la magie de Noël continue d’opérer.