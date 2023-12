Espalion. Le bon bilan du multi-accueil et du Relais petite enfance

L’Association générale des familles qui administrait en 2022 le multi-Accueil et le Relais petite enfance (RPE) a tenu son assemblée générale au centre Francis-Poulenc.

La présidente Virginie Fabre remercie pour leur présence les membres de la communauté de communes qui a repris la gestion du multi-accueil "Les Loustics" et du RPE "Le Wagon des Rêves" en janvier 2023. L’association a donc travaillé avec les référents du pôle social de la communauté de communes, afin que la passation soit fluide pour le multi-accueil et que les futurs locaux soient adaptés au mieux possible pour les besoins des enfants.

Le nouveau bâtiment sera en mesure d’accueillir plus d’enfants (agrément de 50 places).

Adeline Combes, ancienne directrice du multi-accueil a dressé le bilan d’activité. En 2022, le taux d’occupation a été supérieur à 2021 : 71,33 % contre 65,56 %. Une augmentation due à la baisse de l’épidémie de la Covid, et à l’augmentation du nombre de familles accueillies, grâce aux plannings variables. L’équipe a travaillé tout au long de l’année avec les intervenants extérieurs en direction des enfants, des parents mais aussi d’elle-même (psychologue, psychomotricienne, médiathèque, conservatoire de l’Aveyron, compagnie en résidence…).

Le RPE a été rythmé par du mouvement de personnel en 2022. Les haltes-jeux ont été maintenues, alors que les permanences administratives se sont arrêtées en juillet. Les RPE de Bozouls et Entraygues ont pris le relais pour répondre aux familles et aux assistantes maternelles dans leurs démarches administratives. En 2023, les trois RPE ont été regroupés en un seul intercommunal.

Volet financier

La trésorière Aurore Bélières a détaillé des comptes sains et excédentaires en 2022 et 2023.

Il y a eu un peu plus d’heures facturées en raison du plus grand nombre d’enfants. Le tarif moyen a baissé passant de 1,62 €/heure à 1,45 €/heure en 2022. Les charges de fonctionnement ont augmenté en raison d’achats externes (hausse de 20 000 €) et de la reprise des achats de petit matériel. La rémunération du personnel a généré une hausse de 20 000 € (prime exceptionnelle en décembre 2022 et revalorisation des salaires due à des modifications de la convention collective pour trois postes).

Une augmentation des subventions de 40 000 € a été enregistrée en correspondance avec l’augmentation du taux d’occupation.

Pérennisation de l’AGF

Après réflexion et grâce à une rencontre avec l’Udaf, cette idée a germé afin de réaliser des actions et de servir de relais aux parents utilisateurs du multi-accueil ou du RPE.

Les membres du bureau souhaiteraient laisser des fonds à l’Association pour les frais de fonctionnement ou des projets à venir. Le reste des fonds serait distribué pour des projets ciblés : mieux équiper la nouvelle crèche, proposer des activités culturelles sur une durée de cinq ans.

Afin de remercier la mairie pour sa réactivité lorsque le multi-accueil a fait face à des problèmes de locaux, l’Association va lui faire don de fonds dédiés aux aires de jeux ou jeux pour les enfants sur la commune.

Les membres du bureau et du conseil d’administration sont démissionnaires ; ainsi l’association va pouvoir évoluer et se renouveler.

Enfin, Adeline Combes et Élodie Gardes ont corroboré le fait que l’AGF et la Com’Com ont travaillé ensemble pour une construction plus adaptée et aboutie des futurs locaux de la structure. De belles perspectives pour la nouvelle année.