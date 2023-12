Timbres, cigarettes, transports... Voici tout ce qui va coûter plus cher à partir de 2024

On liste les mauvaises nouvelles de 2024 pour le portefeuille.

Le paquet de cigarettes

Le prix du paquet de cigarette va connaître une nouvelle hausse de 50 centimes à 1 euro selon les marques à partir du 1er janvier 2024, dans le cadre du plan de lutte contre le tabagisme de l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau.

Le paquet va grimper à plus de 12 euros. Une autre hausse programmée est attendue les prochaines année dans l'optique de passer le prix minimum à 13 euros en 2027.

Le prix du courrier

La Poste a annoncé la hausse généralisée des prix des timbres au 1er janvier 2024, en moyenne de 8,3 %. Le timbre vert connaît l'augmentation la plus importante en passant de 1,16 à 1,29 euro, soit une hausse de 11,2 %.

Les lettres recommandées seront également plus chères : elles coûteront à 5,36 euros (+53 centimes). Les lettres internationales jusqu'à 20 grammes vont passer à 1,96 euro (+16 centimes).

La Poste annonce que les prix Colissimo, peu importe la destination, vont connaître une hausse moyenne de 5,6 %.

Les tarifs des mutuelles

Après une hausse de 3,4 % en 2022 puis de 4,7 % en 2023, les tarifs des mutuelles vont exploser avec une nouvelle augmentation de 8,1 % en 2024.

Comme le détaille la Mutualité Française, les tarifs vont plus précisément augmenter de 7,3 % pour les contrats individuels, de 9,9 % pour les contrats collectifs obligatoires et de 7,7 % pour les contrats collectifs facultatifs.

La carte grise dans certaines régions

Oui, le prix de la carte grise varie grandement d'une région à une autre. Il va connaître une hausse dans quatre d'entre elle en 2024 en raison du coût du cheval fiscal : Hauts-de-France (+4,93 %), le Centre-Val de Loire (+10,44%), en Île-de-France (+19,07 %) et en Normandie (+31,43 %).

Le Centre-Val de Loire et la Bretagne sont les régions où la carte grise est la plus chère avec 55 euros, suivies de l'Île-de-France avec 54,95 euros. Les régions les moins chères sont les Hauts-de-France avec 36,2 euros et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 43 euros.

Probable hausse de l'électricité

Le gouvernement a annoncé un plafond de 10 % d'augmentation du prix de l'électricité pour 2024. Si aucune hausse de tarif n'a été communiquée jusqu'à présent, on peut très probablement s'attendre à une augmentation de la facture dans le courant de l'année.

En 2023, le prix de l'électricité a progressé à deux reprises. D'abord en février avec +15 % puis en août avec +10 %.

Les billets de TGV et les transports

Si le gouvernement a annoncé que les tarifs des trains Ouigo seraient gelés en 2024, cela ne sera pas le cas des TGV Inoui qui vont s'aligner avec l'inflation. L'augmentation exacte n'a pas encore été communiquée.

Mauvaise nouvelle pour les habitants en Ile-de-France, une nouvelle hausse de 2,6 % est attendu sur le pass Navigo mensuel. Il atteindra 86,40 euros. Le Passe annuel va coûter 950,40 euros (+2,7 %) et l'abonnement Imagine R annuel 374,40 euros (+2,6 %). Aussi, le ticket à l'unité va passer à 2,15 euros (+2,4 %).

A combien s'élève l'inflation ?

Au mois de novembre, les dernières évaluations de l'Insee annonce une hausse des prix à la consommation de 3,5 % sur un an. Cela résulte d'une augmentation globale des prix de l'énergie (+3,1 %), des services (+2,8 %), des produits manufacturés (+1,9 %), de l'alimentation (+7,7 %) et du tabac (+9,8 %).

Sur un an, l'Insee note un ralentissement de l'embrasement des prix dans tous les secteurs cités. Néanmoins, la tendance est toujours à la hausse pour l'année 2024. Le coût de la vie quotidienne n'est pas prêt de baisser.