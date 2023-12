Rodez : les rues animées pour les dernières emplettes de Noël, à quelques heures de l'ouverture des cadeaux

Samedi 23 décembre était un jour important pour les commerçants ruthénois. Veille du réveillon de Noël, les rues n'ont pas désempli. L’heure était consacrée aux derniers cadeaux.

Ce samedi 23 décembre, les rues de Rodez étaient animées et pleines de monde. Père Noël, fanfare, etc., des centaines de personnes se pressaient dans les rues, des sacs de cadeaux à la main, pour le plus grand bonheur des commerçants du centre-ville. "Nous avons eu entre 150 et 160 clients. Un samedi lambda compte en moyenne entre 35 et 40 clients à la journée. En ce 23 décembre, nous sommes en avance sur les chiffres par rapport à l’année dernière", confie, ravi, Luc Vedel, salarié à la Cave Ruthène. Une croissance qui l’étonne. "Durant ces cinq derniers mois, le ticket moyen était pourtant en baisse", poursuit-il.

Le père Noël a rendu visite à l'équipe de l’Écho boutique. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

La course aux victuailles et aux cadeaux

Champagne, rhum, bière, épicerie fine… Des produits qui sont souvent accompagnés de fruits de mer à cette période. Saumon fumé, crevettes, noix de Saint-Jacques, huîtres… À la poissonnerie du Mazel, les mêmes produits cartonnent chaque mois de décembre. Ce dernier jour d’ouverture avant le 25 décembre a d’ailleurs été bien rempli. "Les clients font de plus en plus des achats de dernier moment. Chaque année, ça s’accentue, nous avons eu une journée chargée", précise le responsable, Frédéric Saleil.

Ce samedi, des centaines de personnes se pressaient dans les rues de Rodez. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Concernant la chasse aux cadeaux, il y a deux sons de cloches chez les commerçants. "Les achats se sont bien étalés depuis le 11 novembre. La fréquentation de cette semaine a été énorme", révèle Emmanuel Blanc, responsable de Bastide, Ambiance et Styles. Pour la responsable de l’Écho boutique Solange Perez, bien que la semaine ait connu une belle fréquentation, le fait que les vacances scolaires soient décalées par rapport à l’année dernière fait la différence. "Ce samedi, ça travaille, c’est vraiment du dernier moment. Le mois de décembre est réussi, mais on voit tout de même que le panier moyen des clients a baissé", confie-t-elle.