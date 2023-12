Rignac. L’école Saint-Joseph a fêté Noël

Vendredi soir, les enfants de l’école Saint-Joseph étaient très heureux sur la scène de l’espace André-Jarlan d’offrir à leur famille un très beau spectacle. Les parents ont assisté à un spectacle retraçant de manière humoristique et avec bonne humeur la réalité des guerres actuelles et les prochains Jeux olympiques à Paris.

Un message d’amitié et d’entente entre les pays a été lancé à travers ces JO un peu décalés. Les élèves ont su planter le décor dans un sketch qui réunissait les dieux de l’Olympe avec l’élève qui incarnait la déesse de la Famille Hestia qui a déclaré : "Je ne supporte plus de voir des familles déchirées par tous ces conflits aux quatre coins de la planète… Nous devons faire quelque chose". Aphrodite qui questionne : "Ça n’en finira donc jamais ?". Héra qui confirme : "Depuis qu’Artémis leur a confié des armes ça n’en finit pas !". Et Aphrodite qui constate : "Ils passent plus de temps à s’entre-tuer qu’à travailler !". Et Hestia qui insiste : "Nous ne pouvons pas continuer d’observer les hommes s’entre-tuer"…

L’équipe pédagogique avait construit cette soirée en rapport avec les Jeux olympiques qui vont se dérouler en 2024 à Paris. Les enfants ont raconté, à travers des saynètes et des danses la création des jeux olympiques par les Dieux de l’Olympe : ski, gymnastique, natation, rugby, multisports et football étaient au rendez-vous. À quelques jours de Noël, les enfants ont terminé par le chant "Noël des enfants du monde" qui évoque la paix pour Noël. Toute l’équipe de l’école Saint-Joseph souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.