Campagnac. Les enfants au secours des Cabassols

Il y a quelques jours seulement de cela, les enfants de Campagnac ont assisté au spectacle totalement improvisé d’Ornella et Matthew de la compagnie théâtrale La Cortina de Montpellier, composée d’une dizaine de comédiens jeune public et tout public.

Ornella Cortine est la directrice artistique de la compagnie. C’est principalement elle qui gère la "boîte". À la base, elle est enseignante en théâtre en primaire et à l’université (Toulouse).

En tout début du spectacle, les deux artistes demandent aux enfants de proposer trois mots. Un pour un animal, un pour une couleur et un pour un lieu. Un lapin du bleu et un château sont proposés par les enfants. À partir de là, l’histoire débute avec un gros souci : les habitants de Campagnac ont disparu et il faut les retrouver. Si l’improvisation est déjà un art difficile, la faire à deux complique énormément les choses car chaque artiste doit s’adapter aux propositions inattendues de son partenaire qui parfois, par amusement ou par malice, refuse de cautionner l’idée de l’autre. Qu’importe, il faut enchaîner et s’adapter sans cesse.

À plusieurs reprises, les enfants sont sollicités pour faire avancer l’histoire comme par exemple quel plat choisir au restaurant "de la langue de bœuf ou des escargots ?". Le coup de génie des artistes a été de parler des habitants de Campagnac en les nommant Campagnaquois ou Campagnols jusqu’à ce que spontanément les enfants leur soufflent "Cabassols". À partir de là, ils ont été accrochés. Malignement Ornella et Matthew se trompent et déforment le nom des villageois pour être immédiatement repris par un "Cabassols" crié en chœur par les enfants, ravis de participer à l’avancement de l’aventure.

Finalement, en chevauchant le lapin géant, le père Noël et les Cabassols sont retrouvés au Pôle Nord et libérés sous les applaudissements des enfants persuadés d’être les meneurs de cette belle histoire qui a conquis également les parents.

Ce fut un beau spectacle racontant un conte de Noël inusité.

Vous pouvez revoir ces artistes sur www.compagnielacortina.com