Rignac. Les résidents du foyer de vie ont fêté Noël

La résidence APF France handicap Marie Gouyen avait lancé une invitation à l’attention des familles et des bénévoles pour un goûter de Noël qui se voulait familial et convivial. L’après-midi a démarré par l’accueil de la directrice Delphine Vanhee qui, par crainte d’une nouvelle évolution du Covid-19 a conseillé le port du masque. Avec une organisation différente de l’année précédente, tous les services de l’établissement avaient préparé cette manifestation qui a réuni les familles des résidents et les bénévoles. Les activités de l’année ont été incluses dans les projets à venir exposés sous forme d’ambitions. Au gré d’une roue qui tournait et qui s’arrêtait sur un point, il était possible de voir ce qui avait été fait l’année écoulée et ce qui s’ambitionne de faire l’année prochaine à travers plusieurs thèmes : agir pour une société juste, solidaire et durable avec les bouchons d’amour ; travailler avec des partenaires comme les écoles, les associations, les crèches ; participations aux handi-olympiades ; tout le monde danse ; le ramassage des déchets en collaboration avec le collège Georges Rouquier ; défendre et mettre en œuvre les libertés et les droits fondamentaux des personnes ; la participation au Téléthon.

L’après-midi s’est poursuivi par un goûter mitonné par le personnel des cuisines et apprécié par tous les convives.