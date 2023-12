Prime, retraite : les policiers municipaux sont en grève pour les jours de fête

Un appel à la grève a été lancé pour les deux réveillons, concernant 26 000 policiers.



La Fédération nationale des policiers municipaux de France a appelé à un mouvement de grève pour les réveillons de Noël et du Nouvel an. Cet appel à ne pas travailler les 24 et 25 décembre et le 31 décembre et le 1er janvier concerne 26 000 agents.

Ce collectif rassemble huit organisations syndicales représentatives des polices municipales du pays. Il a été rejoint par l’Association nationale des cadres territoriaux de sécurité de plusieurs villes de France. Ils demandent à ne plus être considérés comme des « sous- policiers ». « On nous demande de faire toujours plus, sans valoriser nos responsabilités et la pénibilité de notre métier », s’est indigné Christian Donadio, membre délégué de la Fédération syndicale unitaire (FSU) territoriale, sur France 3.

Primes et retraite

Après une grève des PV en novembre, les policiers poursuivent leur demande de prime indemnité, l’équivalent de la prime feu chez les sapeurs-pompiers. Parmi les revendications, ils exigent une revalorisation des salaires, et souhaitent bénéficier - comme leurs homologues de la police nationale - de la bonification, qui leur permet de partir plus tôt à la retraite, en raison de la pénibilité du métier.

L’absence sur le terrain des policiers municipaux pourrait avoir des conséquences en termes de tranquillité publique à l’occasion de ces deux week-ends.