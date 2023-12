276 des 303 passagers indiens ont repris la direction de l'Inde ce lundi 25 décembre, alors que deux d'entre ont présentés à un juge d'instruction, puis finalement laissés libres.

Quatre jours sur le tarmac de l'aéroport de Vatry dans la Marne : depuis ce jeudi 21 décembre, un avion transportant 303 passagers indiens était immobilisé pour des soupçons de trafic d'êtres humains. Il a pu enfin redécoller ce lundi 25 novembre vers 13 heures, avec à son bord 276 passagers, en direction de l'Inde via une escale aux Emirats arabes unis. 27 personnes sont donc restés en France, dont deux ont été présentés dans l'après-midi à un juge d'instruction pour ces soupçons de traite d'êtres humains, avec une possible mise en examen à la clé. Ils ont finalement été libérés et placés sous statut de témoins assistés, d'après BFMTV.

Les 25 autres personnes, dont deux mineurs, ont refusé de remonter à l'intérieur de ce vol, et souhaité demander asile à la France, selon L'Union. Selon la préfecture de la Marne, ces passagers restés au sol ont été transférés à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle pour une prise en charge adaptée.

