CARTE. Maussade au nord, ensoleillé au sud, à peine quelques gelées entre Noël et le Nouvel an

Le temps sera sensiblement le même que la veille, ce mardi 26 décembre. Le point.

Pour un 25 décembre, Perpignan a égalé ce lundi son jour de Noël le plus doux, avec 21,2°C comme à Noël 2019.

Ce mardi 26 décembre en revanche ne devrait pas voir tomber ce record : avec un ciel dégagé la nuit, donc plus froid le Pays catalan flirtera en journée avec les 20°C.

Ailleurs, le nord de la France sera globalement sous un ciel nuageux et bas toute la journée, avec de faibles pluies éparses de la Bretagne à la Lorraine et de tardives éclaircies ailleurs.

Sur les Pyrénées et le sud-est du pays en revanche, c'est le soleil qui dominera largement, là aussi toute la journée, masi avec des bancs de brouillard sur le sud-ouest.

Ce mardin matin, les températures minimales affichent au petit matin entre -1 et +4 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'au Jura et aux Alpes, et jusqu'à -3 du côté du Cantal et du Puy-de-Dôme. Ailleurs elles sont comprises entre 5 et 10 degrés, voire même très douces localement avec 11 à 12 degrés sur le sud Bretagne.

L'après-midi, elles atteignent 8 à 12 °C du sud-ouest au nord-est, 12 à 15°C partout ailleurs, et jusqu'à 16 à 18 °C sur le Languedoc-Roussillon.

Enfin, 10 départements demeurent encore en vigilance jaune pour les crues.